باريس 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ،اليوم، إطلاق "خطة مرتبطة ببريكست بدون اتفاق" لمواجهة احتمال يبدو أنه لم يعد غير مرجح لخروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.وقال رئيس الحكومة الفرنسية بعد اجتماع مع عدد من الوزراء إن هذه الخطة "تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق وأن تكون حقوق مواطنينا وشركاتنا محمية فعلاً".// انتهى //13:41ت م0085