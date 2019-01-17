ظهران الجنوب 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب أمس, جلسته العادية ، في مقر بلدية المحافظة, برئاسة رئيس المجلس ناجي سالم الوادعي, وحضور رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف و أعضاء المجلس.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله , كما أوصى المجلس بضرورة مشاركة البلدية في صيانة قرية الحوزة الأثرية من إنارة ورصف ونظافة وتحسين المداخل المؤدية إلى القرية بما يتناسق والطراز المعماري للمحافظة، إضافة إلى ربط طريق الدائري الشرقي بشارع الملك خالد وسط المدينة قبالة مخطط الدوائر الحكومية.// انتهى //13:43ت م0086