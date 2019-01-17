عام / البلديات الفرعية بأمانة تبوك تزيل تعديات بمساحة أكثر من 80 ألف متر مربع
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
تبوك 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
قامت أمانة منطقه تبوك ممثلة في الإدارة العامة للبلديات الفرعية وبالتعاون مع لجنة التعديات بإزالة مايقارب 80500م2 .
وأوضح المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة تبوك المهندس عبدالعزيز العنزي, أن هذه التعديات اشتملت على مباني وأسوار من البلوك وأحواش وحظائر أغنام وهناجر وخيام وبيوت شعر وعقوم ترابية .
وبين المهندس العنزي بأن بلدية القادسية الفرعية أزالت (38000) متر مربع, وبلدية المصيف أزالت 30000 متر مربع, في حين أزالت بلدية النهضة 12500 متر مربع , مبيناً بأن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الأمانة في الحد من انتشار التعديات والمحافظة على المرافق العامة والمكتسبات الحضارية للمدينة.
// انتهى //
13:45ت م
0087