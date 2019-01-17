تبوك 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسقامت أمانة منطقه تبوك ممثلة في الإدارة العامة للبلديات الفرعية وبالتعاون مع لجنة التعديات بإزالة مايقارب 80500م2 .وأوضح المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة تبوك المهندس عبدالعزيز العنزي, أن هذه التعديات اشتملت على مباني وأسوار من البلوك وأحواش وحظائر أغنام وهناجر وخيام وبيوت شعر وعقوم ترابية .وبين المهندس العنزي بأن بلدية القادسية الفرعية أزالت (38000) متر مربع, وبلدية المصيف أزالت 30000 متر مربع, في حين أزالت بلدية النهضة 12500 متر مربع , مبيناً بأن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الأمانة في الحد من انتشار التعديات والمحافظة على المرافق العامة والمكتسبات الحضارية للمدينة.// انتهى //13:45ت م0087