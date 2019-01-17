محايل 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16يناير 2019 م واسرأس رئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة بارق عبدالله عواجي البارقي أمس, الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة بحضور جميع الأعضاء .وجرى خلال الإجتماع مناقشة عدد من المحاور منها البرامج والدورات التي نفذتها اللجنة منذ بداية أعمالها بدءً بدورة مهارات إعداد الخبر الصحفي والأمسية الثقافية المقامة ضمن فعاليات مهرجان بارق الشتوي في نسخته الثالثة بالقرية التراثية في جبال , بالإضافة إلى مناقشة البرامج المستقبلية للجنة والترتيبات اللازمة لتنفيذها التي جاء من ضمنها عقد لقاءات تعريفية بأعمال اللجنة في كل من بارق وأثرب ومركز جمعة ربيعة المقاطرة ومركز سيالة والسليم .وإطلع المجلس على آخر المستجدات لإستقطاب المعاهد الرائدة لتعليم وتدريب الحاسب الآلي واللغة والإنجليزية من خلال تقديم دورات تدريبية لأبناء وبنات المحافظة لاكسابهم مهارات ومعارف تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وتمنحهم التطور والتميز للمنافسة على الوظائف الحكومية. كما تم وضع الترتيبات النهائية للرفع باللجان الفرعية من الجنسين لإعتمادها من مركز الإشراف.وفي ختام الإجتماع قدم "العواجي" شكره للأعضاء على ما يبذلونه من جهود مؤكداً أن اللجنة تسعى لتقديم مايخدم أهالي محافظة بارق من الجنسين بما يرتقي إلى تطلعاتهم وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:45ت م0088