حائل 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العيّاد، أمس، سير العمل بمحافظتي الغزالة والحائط ومركز الحليفة التابعة لمنطقة حائل وكذلك متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين, بالإضافة إلى سير أعمال برنامج التوطين .وحث العياد خلال الجولة التفقدية الجميع على أداء ما أوكل إليهم بكل أمانة وكذلك إنجاز معاملات المواطنين والنظر فيها سريعاً حسب توجيهات ولاة الأمر وذلك من أجل خدمة المواطن.// انتهى //13:47ت م0089