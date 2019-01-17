الباحة 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17 يناير 2019م واسوقّع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس عقد درء أخطار السيول في محافظة المخواة بقيمة (29.990.000) ريال، وذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من المشروعات والخدمات البلدية في محافظة المخواة ومراكزها .وزار الدكتور السواط الذي رافقه رئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي ورئيس المجلس البلدي علي جمعان عبدالخبير ، سوق الثلاثاء الشعبي ووادي ضيان وقرية سملقه والطريق الدائري بمحافظة المخواة، ووقفوا على مطالب أهالي جبل شدا الأعلى، واطلعوا على أهم عوامل الجذب السياحي التي ينفرد بها الجبل .وأشار المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحافظة المخواة عبدالله علي الغامدي إلى عقد اجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي تم خلاله الاطلاع على مطالب المجلس المتمثلة في دعم البلدية في مشاريع السفلتة والإنارة ومشاريع درء السيول والمباني الإدارية .بعد ذلك استقبل أمين منطقة الباحة عدد من المواطنين في مكتب رئيس البلدية واستمع لمطالبهم ، وأكد على أهمية العمل على تلبيه احتياجاتهم .// انتهى //13:49ت م0090