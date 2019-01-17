نجران 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمنطقة نجران ممثلةً بلجنة نشاط الطالبات ،أمس، اجتماع اللجنة النسائية لمشروع الأمن الفكري، وذلك بمقر إدارة نشاط الطالبات، برئاسة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء سعيد الشهراني , وحضور عدد من مديرات الإدارات والمشرفات التربويات .وأكدت الشهراني أهمية مبادرة الوعي الفكري والانتماء الوطني التي أطلقتها إدارة تعليم نجران بهدف تعزيز دور المدرسة والأسرة في محاربة الأفكار الهدامة و تحقيق الوعي الفكري وغرس قيم المواطنة الصالحة وبناء شخصية الطالب المتوازنة ، ونشر ثقافة المبادرة للمجتمع الداخلي والخارجي .وأوضحت مديرة النشاط الطلابي عائشة مكرمي أهمية مبادرة الوعي الفكري وأهدافها وبرامجها وآلية تنفيذها من خلال منتدى الوعي الفكري وتطبيقها داخل المدارس بمواضيع عن وطن العطاء ، المواطن القدوة ، يوم الوطن وما تتضمنه من برامج وورش ولقاءات وحوارات ، ودور المشرفات التربويات في التهيئة واعتماد الخطط ومتابعة تكوين اللجان والتقيد بالخطة .فيما أشارت مديرة الإشراف التربوي للبنات فاطمة الشهراني إلى أن المبادرة تهم كافة شرائح المجتمع من أولياء الأمور والقادة و تخدم الطلاب والطالبات وتحصن عقولهم وفكرهم ضد الأفكار الدخيلة والمعادية لكل ما هو وطني ، منوهة بدور المشرفات التربويات في متابعة تنفيذ المبادرة ميدانيا .// انتهى //13:51ت م0091