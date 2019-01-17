جدة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة , اليوم , التقرير الأول عن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة , الذي يرعاه سموه باعتباره إحدى مبادرات المحافظة , متضمنا فعاليات البرنامج منذ انطلاقته ومنجزاته وسير العمل به ، وتقرير آخر عن جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتوطين الوظائف بجدة.جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان , ومدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي اللذان قدّما شكرهما وتقديرهما لسموه على استقباله ورعايته البرنامج منذ انطلاقته لتحقيق أهدافه وترجمة رؤية المملكة الطموحة 2030 , وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية , وبناء القدرات والاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية إضافة إلى دورها في تنمية الوطن والمواطن في القطاعين العام والخاص.وتضمّن التقرير الذي قدمه الدكتور الحميدان , رصداً لفعاليات البرنامج ابتداءً من مراحل تهيئة وتدشين سموه البرنامج بتاريخ 29 شعبان 1439هـ واطلاق منصته الإلكترونية لقبول الراغبين الاستفادة من خدماته ، وتجهيز وإعداد مركز التدريب بمقر جامعة جدة بالفيصلية ، كما تضمّن مراحل التسجيل والقبول والتفاعل مع البرنامج من قبل الراغبين والاستفادة من خدماته سواء الراغبين في التوظيف والعمل أو الشركات ذات العلاقة ، إلى جانب شرح عن آلية القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين له في كل قطاع ، إضافة لبرنامج "البصريات" الذي يتضمن مسار إعداد فني البصريات ودراسة الدبلوم العام وما تم به حتى الآن , فضلاً عن خطط مركز التدريب لاستقطاب المتدربين والشركات والعديد من البيانات والجداول والرسوم الاحصائية ذات الدلالة ،واستعراض لأهم العوائق والتحديات التي تواجه البرنامج.وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة الدكتور إياد الأحمدي , أن عدد الراغبين في العمل المسجلين في المنصة الإلكترونية للبرنامج منذ تدشينه وحتى بدء العام الجديد 1440هـ , بلغ 6951 , منهم 5194 من الذكور , و 1757 من الإناث ، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة في البرامج من مختلف القطاعات المستهدفة للتوطين 64 شركة.وأضاف الأحمدي أن المركز قام وحتى تاريخه بتصميم 13 حقيبة تدريبية , بواقع 32 ساعة لكل برنامج , وتم تنفيذ 7 برامج تدريبية بإجمالي قدرة 384 ساعة تدريبية , استفاد منها 136 متدرباً ومتدربة في ثمان قطاعات شملت قطاعات السيارات , والدراجات النارية ، والاثاث المنزلي ، والبناء والاعمار ، والمستلزمات الرجالية ، والبصريات ، والحلويات قطع غيار السيارات.الجدير بالذكر أن البرنامج يعد أول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة لهم في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة ، ويستهدف البرنامج توطين 5,000 وظيفة بالقطاع الخاص , ويوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة منتهية بالتوظيف.فيما تضمن التقرير الذي قدمه آل طاوي عن جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتوطين الوظائف بجدة ، ومشاركتها في مبادرة سمو الأمير مشعل بن ماجد لتدريب طالبي العمل من المواطنين والمواطنات في الانشطة الموطنة حديثاً بالتعاون مع جامعة جدة ، والتنسيق مع لجنة التوطين بمحافظة جدة للقيام بجولات ميدانية على المنشآت المستهدفة بالتوطين ، وعقد لقاءات مع المستشفيات والفنادق والحصول على فرص وظيفية , وشغلها بطالبي العمل.// انتهى //13:56ت م0093