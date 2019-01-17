الكويت 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس مشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الـ 72 الذي نظمته الكشافة الكويتية في منطقة كبد تحت شعار" الكشفية نماء، وانتماء " بمشاركة حوالي 1500 كشاف يمثلون عددٍ من الجمعيات الكشفية الوطنية العربية ، ومن مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص بالكويت .وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي عيسى بن عبدالعزيز التيسان ، أن الوفد سجل حضوراً لافتاً في المخيم وشارك في جميع فعالياته والتي اشتملت على مجموعة من الأنشطة التربوية والعلمية الهادفة كالمسابقات الدينية والثقافية والرحلات والمحاضرات، والورش الكشفية والألعاب الترفيهية وسباق الماراثون، وماراثون الدراجات الهوائية ورياضة كرة القدم وكرة الطائرة والبولينغ وتنس الطاولة والسينما الكشفية ومسابقات سين وجيم ومشاريع الريادة وحلقة تعلم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وقصص الأنبياء والمجلة الدينية، وحفلات السمر ورحلات خلوية، إلى جانب زيارات خارجية للتعرف على أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة .كما شارك الوفد السعودي في اليوم الشعبي لتبادل الثقافات وعرض المأكولات الوطنية؛ حيث قدّم الوفد العديدَ من الفعاليات تَضَمّنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضاً عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، كما قدمت نماذج للفلكلور الشعبي.// انتهى //13:57ت م0094