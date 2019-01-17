حائل 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بحائل أمس حفل سباقة الـ 13 للموسم الحالي بدعم من الميدان وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة .وكان السباق من أربعة أشواط مسافتها 1400م بحضور عدد من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة حيث سلّم مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي الكأس وجائزة الشوط الرابع الرئيسي مفتوح الدرجات لمالك الجواد "أخو الصعبة" بسام الزقدي، كما سلم جائزة الشوط الأول الذي خصص للدرجة المبتدئة لمالك الجواد "مسعدني" راجح الشلاقي.وحصل على جائزة الشوط الثاني مفتوح مواليد 2016 الفرس "جوهرة سماء" للمالك أنور المرشدي في حين فازت الفرس قناة لأبناء سليمان العنيزان بجائزة الشوط الثالث الذي خصص للدرجة من الأولى إلى الثالثة.// انتهى //14:53ت م0122