جدة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساستقبل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, عربتي الأحوال المدنية, ضمن مبادرة فرع الأحوال بالمنطقة تحت شعار "نأتي إليكم" انطلاقًا من مبدأ التعاون بين الإدارات الحكومية وحرصًا على خدمة موظفيها وتوفيرًا للوقت والجهد, حيث تغطي عربتا الأحوال المدنية بخدماتها مستفيدي فرع الوزارة وموظفي الفرع من الرجال والنساء.وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشعل القرشي أن هذه المبادرة المقدمة من قبل إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة هي مبادرة مميزة تؤكد مبدأ التعاون بين قطاعات المنطقة المختلفة وخدمة للصالح العام.وأعرب عن شكره لمدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري والقائمين على إنجاح هذه المبادرة ، مؤكدًا حرص ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالله آل طاوي على مد جسور التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية بما يعزز روح الشراكة المجتمعية.// انتهى //14:53ت م0123