إسلام آباد 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على تراجع بنسبة 0.07 % أي ما يعادل 28 نقطة، وأقفل عند مستوى 39243 صفقة.وبلغ حجم التداول 78832880 سهمًا نفذت في 325 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 134 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 177 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.وسيطرت أسهم البنوك التجارية وشركات الاتصالات والتقنية والطاقة على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //14:54ت م0124