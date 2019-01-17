بيروت 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، أهمية القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة التي بدأت أعمالها التحضيرية اليوم في بيروت.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية التي سيتم عرضها على جدول أعمال القادة العرب، وأولها تقارير المتابعة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة، ثم ملف الأمن الغذائي العربي، خاصة مع وجود نقص في الغذاء بالدول العربية التي تستورد ما يعادل 35 مليار دولار سنويًا.وبيّن أن مشروع جدول الأعمال يتضمن ملفًا حول منطقة التجارة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي ، حيث شهدت "منطقة التجارة" العام 2017 م تطورات مهمة جدًا منها انتهاء جولة "بيروت" حول اتفاقية التجارة في الخدمات، خصوصًا أن الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات وقعت عليها 3 دول وهي مصر والمملكة والأردن ، وهي تمثل نقلة كبيرة في إطار منطقة التجارة الحرة، ما يعمل على مكافحة الفقر ويساعد في تشغيل الشباب.وفيما يتعلق بالسياحة والثقافة، لفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الانتباه إلى أن هناك مبادرة سعودية أقرها الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب بالإسكندرية مؤخرًا، من أجل استثمار التكامل بين قطاعي السياحة والتراث الثقافي العربي لدعم الاقتصاد العربي.وأفاد أن مشروع جدول الأعمال يتضمن ملفًا مهمًا بشأن "دعم الاقتصاد الفلسطيني".// انتهى //14:58ت م0125