تبوك 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساستعرض مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم , البرامج التدريبية الخاصة بمسؤولي التحول الرقمي, وذلك خلال لقائه بمكتبه, بمدير قسم التفعيل بشركة كلاسيرا المهندس هاني الفيومي، بوصفها الشركة المشغلة لمشروع بوابة المستقبل ( التحول نحو التعليم الرقمي) في مدارس تعليم تبوك.وأكد مدير التعليم خلال اللقاء على تحقيق الأهداف في التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في خدمة التعليم باعتبارها وسائل تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، والسعي إلى تهيئة البيئة للتحول الرقمي والذي سيساهم في سرعة التعلّم والوصول إلى المناهج وسهولة الحصول على المعلومة في الوقت الذي يناسبه.// انتهى //15:11ت م0128