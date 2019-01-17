صبيا 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسجذبت فعالية عروض ألعاب الخِفة والسيرك والقوة المقامة بساحة البلدية ضمن فعاليات مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السادسة "صبيا فن" أمس، أكثر من 1300 زائر شاركوا في الفعاليات المنوعة والعروض المصاحبة للمهرجان التي تلبي رغبات جميع شرائح المجتمع المختلفة.وأبان المنسق الإعلامي للمهرجان نايف زنقوطي، أن المهرجان الذي يستمر لمدة 45 يوماً يشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية المختلفة التي سيستمتع بها زوار المهرجان، إضافة لتوزيع العديد من الجوائز والهدايا لهم.من جانبهم، أثنى عدد من زوار المهرجان على الفعاليات التي نالت استحسان الصغار قبل الكبار، مشيدين بما تضمنه المهرجان من فعاليات متنوعة خلال هذا العام.// انتهى //15:18ت م0129