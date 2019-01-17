الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع مركز "وحدات متكاملة للاستشارات وحلول الأعمال"، ورشة عمل تحت عنوان "لا تنتظري الوظيفة" ضمن فعاليات ملتقى الشابات لعام 2019م التي تنطلق يوم السبت 19 يناير من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا في فرع المربع بالرياض .وتدور الورشة حول محورين أساسيين هما " اصنعي وظيفتك لا تنتظريها"، والثاني إطلاق تجارتك من منزلك، حيث تتولى منال خان مستشار ريادة أعمال ومرشد ومدير مشروعات معتمد" تقديم الجلسة الإرشادية الأولى .وتناقش الجلسة تحديد الطموح المهني، ولماذا العمل الحر، والسمات والمهارات المطلوبة، كما تستعرض تجارب ريادية ناجحة، أما جهير النويرة مستشار تنمية موارد ومرشد تمكين شخصي معتمد" فستتناول المحور الثاني "إطلاق تجارتك من منزلك" ويشمل عدة موضوعات منها تحديد الهدف والفكرة، والخدمات والتسهيلات الداعمة، والتأسيس بدون تكلفة، وتستعرض نماذج ناجحة، ثم يتم استقبال الاستفسارات من قبل الحاضرات والإجابة على تساؤلاتهم .وأعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي وعبر موقعها الالكتروني، عن إتاحة التسجيل في ورشة "لا تنتظري الوظيفة"، ليتمكن أكبر عدد من الفتيات والسيدات من الحضور والاستفادة من هذه الفعالية التي تستهدف الشابات الطموحات وأصحاب المشاريع الجديدة وتحت التأسيس، لإرشادهم حول أفضل الحلول والأفكار والفرص الاستثمارية في مجال الأعمال وإبداء الرأي والمشورة اللازمة لهم من قبل مدربات ومتخصصات في هذا المجال .// انتهى //15:18ت م0130