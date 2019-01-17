الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين، بجهود غرفة الرياض في مجال توفير فرص التوظيف للكوادر السعودية، موضحاً أن توفير الوظائف يعد من الأعباء الثقيلة على كل حكومات الدول.جاء ذلك خلال ملتقى التوظيف الذي استضافته غرفة الرياض اليوم، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن الملتقي يشكل نموذجاً للتعاون البناء بين المملكة والصين، مشيداً بمبادرات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركة في الملتقي وطرحها (130) وظيفة وتوفير عدداً من فرص التدريب للشباب والفتيات.وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية أن ملتقى التوظيف يفتح المجال لاستيعاب الكوادر السعودية في قطاع الاتصالات ويساعد على توطين الوظائف واتاحة فرصة الاطلاع على المستجدات في عالم التكنولوجيا.من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن الملتقي يهدف لتوفير فرص توظيف جيدة للشباب السعودي في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحاً أنه يمثل قناة للتعاون البناء والإسهام في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي المتميز بين البلدين، كما يعزز جسور التواصل الثقافي ونقل صورة مشرفة للشباب السعودي في الميدان العملي.بدوره، نوه مدير عام القدرات الرقمية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعد المالكي بجهود الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة في مجال تدريب وتوظيف الكوادر السعودية، مؤكداً أن العمل مستمر معها في هذا المجال لزيادة نسبة التوطين في القطاع حيث قامت الوزارة بإبرام شراكات مع العديد من الجهات الحكومية بغرض تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 وتستهدف الوزارة توفير (15) ألف وظيفة في القطاع.يذكر أن الملتقي شهد إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين والباحثات عن العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين والمختصين بتكنولوجيا الاتصالات، كما جرى خلال الملتقى تدشين مبادرة برنامج (خطوة) لتطوير المهارات الفنية للكوادر السعودية الموهبة، حيث يستهدف البرنامج سد الفجوة في مجال التقنية المعلوماتية وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج نحو (10) آلاف شخص و(5) آلاف مهندس بالمملكة بحلول (2022).// انتهى //15:20ت م0132