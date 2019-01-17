إسلام آباد 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية ثلاثة مسلحين من عناصر حركة طالبان باكستان خلال عملية نفذتها اليوم في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأوضح مسئول أمني باكستاني أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية وتمكنت من اعتقال الإرهابيين الثلاثة من موقعين مختلفين في حي "جولشن إقبال" بمدينة كراتشي.وأضاف أن المعتقلين الثلاثة كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية بما في ذلك قتل رجال الأمن، وشن هجمات على مكاتب الأحزاب السياسية في كراتشي.// انتهى //15:25ت م0133