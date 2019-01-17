جيزان 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسافتتح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور سلطان بن حسن الحازمي اليوم, مبادرة "السعودية تبرمج" بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) ، وذلك وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 لرفع ترتيب المملكة عالمياً في مجال "البرمجة".ودشن الدكتور الحازمي، المعرض المصاحب الذي ضم عروضاً تقنية كالطابعات الثلاثية الأبعاد ونظارات الواقع الافتراضي والربوتات إلى جانب العديد من الابتكارات.وألقى الدكتور الحازمي كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, تحدث فيها عن امتلاك الشباب السعودي الإدراك والمعرفة في عالم التقنية، مستشهداً بحضورهم وقوتهم في منصات التواصل الاجتماعي وقدرتهم على صناعة الفرق والنهوض باقتصاد المعرفة الذي هو أحد أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:30ت م0135