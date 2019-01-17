بريدة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، تنظم جامعة القصيم ممثلة بكلية التربية المؤتمر الدولي الأول حول «تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ضوء التوجهات الوطنية والدولية الحديثة»، يومي الأحد والاثنين المقبلين ، حيث يأتي المؤتمر انطلاقًا من رؤية الجامعة ورسالتها التي تسعى إلى تعليم جامعي متطور، وتقديم خدمات مجتمعية تحقق أهداف وقيم الجامعة.وأوضح عميد كلية التربية بجامعة القصيم الدكتور سامي بن فهد السنيدي أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في تعميق دور الجامعة في تحقيق رؤية 2030 من خلال تطوير وتقويم أداء عضو هيئة التدريس بها، والتعرف على التوجهات الوطنية والدولية في تقويم عضو هيئة التدريس، والاستفادة من تجارب بعض الجامعات الرائدة ذات التقييم المرتفع عالميا في تقويم عضو هيئة التدريس ، والتعرف على الممارسات المتميزة لتقويم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.وأكد السنيدي أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى تحديد المقاييس والمؤشرات التي تعتمدها الجامعة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس فيها، ونشر ثقافة التقويم كمدخل لإصلاح التعليم، والاستفادة من مقترحات وخطط استشرافية لتفعيل معايير تقييم عضو هيئة التدريس.وقال عميد كلية التربية بجامعة القصيم أن المؤتمر سيتناول خمسة محاور رئيسة أولها تقويم الممارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس، والتخطيط ودوره في هذا التقويم، والمحور الثاني تقويم النمو المهني والمشاركة المجتمعية لعضو هيئة التدريس ودوره ، كما يتناول المحور الثالث تقويم عضو هيئة التدريس وعلاقته بالابتكار، والإبداع في الممارسات التدريسية، والإبداع في القيادة الأكاديمية ، بينما يناقش المحور الرابع التوجهات الوطنية والدولية في تقويم عضو هيئة التدريس والتجارب العالمية الحديثة في تقويم أدائه ودوره في البحث العلمي، بالإضافة إلى دوره في تحقيق رؤية 2030، في حين يناقش المحور الخامس والأخير تقويم عضو هيئة التدريس في ضوء معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، والمستويات المعيارية والمؤشرات المستهدفة لتقويم أدائه، والآليات المقترحة لتطبيق المستويات المعيارية للتقويم.// انتهى //15:32ت م0136