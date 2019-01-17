الطوال 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسوقف مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي اليوم ، على عدد من المرافق التابعة للوزارة بمحافظة الطوال ومركز الموسم ، حيث استمع لشرح عن مناشط مراكز الدعوة والإرشاد بالمحافظة من مدير المركز محمد المدخلي.والتقى الشيخ المدخلي خلال الزيارة محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري، ورئيس مركز الموسم الدكتور غفير بن زارع العمري, وقائد قطاع حرس الحدود بمحافظة الطوال بالنيابة المقدم عادل العروسي، لبحث سبل التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والمحافظة والقطاعات الأمنية لتيسير الجولات الدعوية التي يقوم بها الدعاة وكل ما يضمن تحقيق كل ما تحتاجه إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة لتنفيذ مهامها من بناء المساجد وصيانتها وترميمها.// انتهى //15:33ت م0137