المدينة المنورة المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس

زار فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم, المسجد النبوي للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

// انتهى //

16:31ت م

0166