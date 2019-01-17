الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي في مكتبه اليوم، كلاً من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميهاي كونستانتين كومان.وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:41ت م0167