رياضي / الهلال يستضيف النهضة والأهلي يلتقي مع الزيتون في دوري شباب الطائرة
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
تقام غدا خمس مباريات ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري شباب الممتاز لكرة الطائرة حيث يلتقي الزيتون والأهلي على صالة نادي الحي بسبت العلايا .
ويستضيف الهلال النهضة على صالة نادي الهلال بالرياض ، ويلتقي التضامن والابتسام على صالة نادي التضامن برفحاء .
ويلعب الخليج مع الصفا على صالة نادي الخليج بسيهات ، ويحل الموج ضيفاً على الترجي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام >
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16:41ت م
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