الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستقام غدا خمس مباريات ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري شباب الممتاز لكرة الطائرة حيث يلتقي الزيتون والأهلي على صالة نادي الحي بسبت العلايا .ويستضيف الهلال النهضة على صالة نادي الهلال بالرياض ، ويلتقي التضامن والابتسام على صالة نادي التضامن برفحاء .ويلعب الخليج مع الصفا على صالة نادي الخليج بسيهات ، ويحل الموج ضيفاً على الترجي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام >// انتهى //16:41ت م0169