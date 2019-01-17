رياضي / إقامة مباريات الجولة الـ 11 من دوري البراعم تحت 15 عامًا غداً
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الـ 11 من دوري البراعم تحت 15 عامًا لكرة القدم بإقامة مباراتين تجمع العمران مع الفتح، والباطن مع الاتحاد .
وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي يستضيف العمران صاحب المركز الثاني عشر بنقطة واحدة ضيفه الفتح الثاني برصيد 24 نقطة ، ويحل الاتحاد السابع بـ 12 نقطة ضيفًا على الباطن التاسع برصيد 10 نقاط على ملعب إدارة التعليم بحفر الباطن.
وتستكمل منافسات الجولة بعد غدٍ السبت بإقامة 4 مباريات تجمع النصر مع الهلال، والأهلي مع الاتفاق، والوطن مع القادسية، والشباب مع اللواء.
وعلى ملعبه بالرياض يستقبل النصر الخامس برصيد 16 نقطة ضيفه الهلال صاحب الصدارة برصيد 30 نقطة ، ويستقبل الأهلي الثالث بـ 22 نقطة على ملعبه ضيفه الاتفاق الرابع برصيد 20 نقطة ، ويحل القادسية العاشر برصيد 7 نقاط ضيفًا على الوطن السادس برصيد 14 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان ، ويواجه الشباب الثامن بـ 12 نقطة على ملعبه ضيفه اللواء الحادي عشر برصيد 6 نقاط .
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