الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الـ 11 من دوري البراعم تحت 15 عامًا لكرة القدم بإقامة مباراتين تجمع العمران مع الفتح، والباطن مع الاتحاد .وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي يستضيف العمران صاحب المركز الثاني عشر بنقطة واحدة ضيفه الفتح الثاني برصيد 24 نقطة ، ويحل الاتحاد السابع بـ 12 نقطة ضيفًا على الباطن التاسع برصيد 10 نقاط على ملعب إدارة التعليم بحفر الباطن.وتستكمل منافسات الجولة بعد غدٍ السبت بإقامة 4 مباريات تجمع النصر مع الهلال، والأهلي مع الاتفاق، والوطن مع القادسية، والشباب مع اللواء.وعلى ملعبه بالرياض يستقبل النصر الخامس برصيد 16 نقطة ضيفه الهلال صاحب الصدارة برصيد 30 نقطة ، ويستقبل الأهلي الثالث بـ 22 نقطة على ملعبه ضيفه الاتفاق الرابع برصيد 20 نقطة ، ويحل القادسية العاشر برصيد 7 نقاط ضيفًا على الوطن السادس برصيد 14 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان ، ويواجه الشباب الثامن بـ 12 نقطة على ملعبه ضيفه اللواء الحادي عشر برصيد 6 نقاط .// انتهى //16:48ت م0171