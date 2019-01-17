الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستقام غدًا منافسات الجولة الثامنة من دوري البراعم لكرة القدم تحت 13 عامًا بـ 4 مباريات تجمع الهلال مع القادسية، والنصر مع الشباب، والاتحاد مع الاتفاق، والفتح مع الأهلي.ويحل الأهلي المتصدر بـ 18 نقطة ضيفًا على الفتح الرابع برصيد 11 نقطة ، وعلى ملعبه بالرياض يستقبل الهلال الثاني بـ 16 نقطة، ضيفه القادسية السابع برصيد 6 نقاط ، ويواجه النصر السادس برصيد 7 نقاط على ملعبه ضيفه الشباب الثامن برصيد 3 نقاط.ويستقبل الاتحاد الثالث برصيد 11 نقطة على ملعبه ضيفه الاتفاق الخامس برصيد 7 نقاط .// انتهى //16:48ت م0172