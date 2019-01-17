الجوف 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتدشين توزيع مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف.وشملت المساعدات المقدمة 276 سلة غذائية تزن 20 طنًا و424 كيلو غرامًا، يستفيد منها 1,656 فردًا.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحافظات اليمنية كافة التي بلغت 231 مشروعًا.// انتهى //17:02ت م0173