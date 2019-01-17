جنيف 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسقدمت الكويت اليوم، تبرعًا قدره خمسة ملايين دولار إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتغطية برامج المفوضية في التعامل مع اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري.وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في تصريح له، إن هذا التبرع الكويتي هو استكمال لما تعهدت به الكويت من دعم الأشقاء السوريين للتخفيف من محنتهم عبر تمويل برامج الأمم المتحدة المعنية بالشأن السوري.من جانبه، أوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في تصريح مماثل، أن هذه المنحة الكويتية ستساهم أيضًا في التعامل مع مشكلات النازحين السوريين في بلادهم في هذه الأوقات العصيبة لتوفير الملاذ الآمن.// انتهى //17:07ت م0174