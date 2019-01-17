بريدة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسشاركت جائزة القصيم للتميز والإبداع في معرض القصيم الثاني للكتاب، لنشر ثقافة الجائزة لكونها إحدى مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرائدة التي تتبنى مفهوم التميز والإبداع في المجالات كافة واحتضان الأفكار والممارسات والمبادرات والاقتراحات الريادية التي تؤدي إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء، كما تعمل على تنمية الاعتدال ونشر الوسطية وتكريم المؤسسات والأفراد من الجنسين, وذلك تنمية لجهودهم وتقديراً لأدائهم الإبداعي ليصبحوا نماذج سعودية يحتذى بهم .ويقدم جناح الجائزة بالمعرض عرض مرئي عن الجائزة، يتضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومرتكزاتها وتوزع أيضًا أدلة الاشتراك في فروع الجائزة للدورة الأولى ، كما تقوم الأمانة العامة للجائزة باستقبال الزوار وتقديم نبذة مختصرة عن الجائزة وعن آلية المشاركة بها والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم وطريقة الترشح للجائزة .// انتهى //17:07ت م0175