عدن 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسجددت الصين الشعبية اليوم، دعمها للحكومة الشرعية في اليمن.وبحث اللقاء الذي جمع وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانج يونج، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات.وتناول اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، الوضع في اليمن والتطورات السياسية في الملف اليمني و أهمية دعم المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق استوكهولم.وأشار المسؤول الصيني أن بلاده ستقوم بتقديم مساعدات إغاثية طارئة وستوقع قريباً مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي باليمن اتفاقية جديدة في المجال الاقتصادي.// انتهى //17:09ت م0177