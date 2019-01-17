إسلام آباد 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأجرى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لبحث مستجدات الجهود الجارية لدعم السلام وعملية المصالحة الأفغانية.وأوضح التلفزيون الباكستاني الحكومي أن الرئيس غني شكر عمران خان على ما تبذله باكستان من صادقة لدعم عملية السلام الأفغانية، ومساعيها لإنجاح المصالحة بين الأطراف الأفغانية.من جانبه أكد عمران خان التزام باكستان بدعم عملية السلام بين الحكومة الأفغانية وباقي الأطراف الأفغانية لتحقيق السلام الدائم في أفغانستان.هذا ووجه الرئيس غني الدعوة لخان للقيام بزيارة رسمية إلى أفغانستان، فيما رحب الأخير بالدعوة.وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأفغاني ورئيس الوزراء الباكستاني، تزامنًا مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد إلى باكستان لبحث عملية السلام الأفغانية.من جانبه أوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أن زيارة خليل زاد إلى باكستان ستستمر أربعة أيام يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين في إطار الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية.// انتهى //17:10ت م0178