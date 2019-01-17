مأرب 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين توزيع مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب.وشملت المساعدات المقدمة 1,110 سلال غذائية تزن 82 طنًا و140 كيلو غرام، يستفيد منها 6,660 فردًا.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحافظات اليمنية كافة والتي بلغت 231 مشروعا.//انتهى//17:12ت م0179