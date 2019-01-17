عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مأرب
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
مأرب 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين توزيع مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب.
وشملت المساعدات المقدمة 1,110 سلال غذائية تزن 82 طنًا و140 كيلو غرام، يستفيد منها 6,660 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحافظات اليمنية كافة والتي بلغت 231 مشروعا.
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17:12ت م
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