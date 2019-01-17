مكة المكرمة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي أهمية توطين استثمارات رجال الأعمال السعوديين في وطنهم، مبيناً أن المملكة تمتلك بيئة جاذبة للاستثمارات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الغرفة اليوم، للتعريف بروزنامة الفعاليات والبرامج التي ستنظمها غرفة مكة المكرمة لهذا العام، وعلى رأسها ملتقى "صفقة" في موسمه الثاني برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الاثنين المقبل، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين وممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أن الغرفة ستنظم خلال الفترة المقبلة "منتدى مكة الاقتصادي" بالمشاركة مع غرفتي جدة والطائف.وتحدث كعكي عن دور غرفة مكة المكرمة في تحقيق المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع المكي، وتحقيق تطلعات قطاع الأعمال من خلال حزمة من المشاريع المادية والمعنوية، والفعاليات التي تصل إلى 16 فعالية وبرنامج، تُسهم في تطوير عدد من القطاعات التنموية، بما ينسجم مع متطلبات رؤية المملكة 2030، والحراك التنموي الذي تشهده المملكة بشكل عام والعاصمة المقدسة على وجه الخصوص.وتناول منجزات الغرفة خلال العام 2018، حيث حققت الميزانية الأكبر منذ تأسيسها، التي ستعزز من دور الغرفة الريادي في نقل خبرات كوادرها إلى الغرف الأخرى، خاصة في مجال التقنية، والبرامج اللوجستية التي ستحسن من تطوير بيئة الأعمال على المستوى العام.من جهته، تحدث عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة لملتقى صفقة سلطان أزهر عن تفاصيل الملتقى في نسخته الثانية، مبينا أن الملتقى الأول حقق 12 ألف زائر، فيما خصصت النسخة الحالية لاستغلال ثروة خدمات الحج والعمرة والسياحة التراثية في عدة مجالات منها الضيافة والتمويل والنقل، وسيتم تسليط الضوء على الفرص المتاحة والشباب ورواد الأعمال من الجنسين.وكشف عن توجه الغرفة لإنشاء مركز لريادة الأعمال، ومسرع أعمال سياحي تراثي في المملكة وكذلك مسرع أعمال لقطاع الحج والعمرة، وسيكون لها أثراً في النهوض بالقطاع الاقتصادي وخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //17:40ت م0189