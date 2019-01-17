الطائف 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الطائف أسماء الفائزين لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة الـ 11.ويأتي الإعلان بعد منافسة في عملية التصويت استمرت على مدى يومين، تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والاستثمار، ومجلس الغرف السعودية، انتهت بفوز 4 من فئة التجار، و4 من فئة الصناع، منهم 4 من أعضاء مجلس إدارة الدورة الحالية للغرفة، فيما لم تفز أي مرشحة من السيدات الثلاث اللاتي دخلن انتخابات الغرفة للدورة القادمة.// انتهى //17:50ت م0190