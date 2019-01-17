الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستأهلت فرق القيصومة والباطن والجيل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .وجاء تأهل القيصومة عقب فوزه على الفتح بثلاثة أهداف دون رد ، وفوز الباطن على الشعلة بهدف دون رد ، وتغلب فريق الجيل على الحزم بهدف دون رد .وتختتم منافسات دور الـ 32 غدا الجمعة بإقامة 4 مباريات تجمع الاتفاق مع الأمجاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والتعاون مع النهضة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، والنجوم مع الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وجدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.// انتهى //17:50ت م0191