عدن 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اليمني اللواء الركن الدكتور أحمد الموساي، مع رئيس منظمة أطباء بلا حدود في اليمن كلير هادونج ونائبها مارك شاكيل اليوم، آليات التعاون والتنسيق بين وزارته والمنظمة لتنفيذ برامجها المختلفة في اليمن.ودعا الموساي، المنظمات الدولية والإنسانية إلى تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية من العاصمة المؤقتة عدن.وأكد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، حرص واستعداد وزارته تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الدولية ومنها منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، وتوفير كافة أوجه الدعم والحماية الأمنية لتنفيذ برامجها المختلفة بالشكل المطلوب.// انتهى //17:51ت م0192