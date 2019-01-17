المنامة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مكتبة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.وأكد الشيخ سلمان آل خليفة خلال اللقاء عمق الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تقدم في مختلف المجالات.// انتهى //17:56ت م0194