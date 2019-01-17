عام / وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
المنامة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
التقى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مكتبة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.
وأكد الشيخ سلمان آل خليفة خلال اللقاء عمق الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تقدم في مختلف المجالات.
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17:56ت م
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