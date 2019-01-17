أبهـا 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسناقش مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي, مع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بعسير هادي بن عائض الشهراني اليوم, آليات التعاون المشترك بين القطاعين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك, خاصة مايتعلق بدور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات, ومكافحة التسول.وبحث الجانبان سبل التعاون في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الحماية للمرأة والطفل, وتطبيق نظام الحماية من الإيذاء, والعمل على تطبيق ما انتهت إليه مذكرة التعاون بين النيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن, والدور الذي يوليه قطاع الأمن العام والتعاون غير المحدود في ذلك.// انتهى //17:58ت م0195