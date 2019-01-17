الطائف 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستنافس أكثر من 300 طالب وطالبة في التصفيات النهائية على مستوى إدارة التعليم بمحافظة الطائف لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- للسنة النبوية، ومسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية ، فيما ترشح للتصفيات على مستوى منطقة مكة المكرمة طالبان و 3 طالبات في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث، وترشحت معلمة في مسابقة الوزارة في فرع القرآن الكريم.ووقف مدير عام التعليم بالطائف طلال اللهيبي على لجان التحكيم والمقامة بمدارس شباب الفهد، واستمع إلى عدد من الحفاظ للقرآن والحديث، مشيدًا بجودة الحفظ ، وأثر حفظ كتاب الله وسنة نبيه على النشء، وثمرة ذلك على الشباب ليكونوا عوامل بناءٍ ونفع للأمة، مثمنًا للجنة الوعي الفكري في قسمي البنين والبنات دورهم في المتابعة والإعداد والتنظيم.فيما وقفت المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي على لجان التحكيم، واطمأنت على سيرها، واستمعت إلى نماذج من الحافظات، مختتمة جولتها بتكريم المحكمات، والطالبات والمعلمات المتأهلات في المسابقتين.// انتهى //17:58ت م0196