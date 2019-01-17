بريدة 11 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 17 يناير 2019 م واسناقشت إحدى الندوات المقامة ضمن البرامج المصاحبة لمعرض القصيم الثاني للكتاب، حياة أول وزير مالية للمملكة العربية السعودية، عبد الله السليمان الحمدان، والأثر الذي أحدثه خلال فترة توحيد المملكة ونشأتها، وعلاقته بالملك المؤسس –رحمه الله- الملك عبد العزيز، والدروس المستقاة من رحلة العلم والتجارة التي امتاز بها الحمدان .وتناول الدكتور عبد الرحمن بن سعد العرابي، خلال الندوة، المقامة بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمدينة بريدة، مساء أمس، حياة عبد الله السليمان، وسرد العديد من الروايات والنقولات التي تبحث ولادته ونشأته وتعليمه في محافظة عنيزة عام 1302هـ 1855م .وتحدث العرابي عن ملازمة الحمدان للملك عبد العزيز-رحمه الله- لأكثر من أربعة عقود، بدأت بمرحلة التوحيد، مرورًا بمرحلة التأسيس، ثم عهد البناء والتطوير، تقلد فيها الحميدان العديد من المناصب السيادية والقيادية والمفصلية، في بناء الدولة ورسم خططها وبرامجها التنموية .كما تطرق العرابي، خلال الندوة، إلى مقدرة الملك عبد العزيز في معرفة جوهر ومضامين رجاله الذين يعملون معه، وبراعته في اختيارهم، والحرص على استقطاب أصحاب الهمم والتطلعات، الذين يبذلون لوطنهم وأبناء شعبهم وقيادتهم الكثير والكثير من علومهم وقدراتهم، وهو ما كان يعززه الملك عبد العزيز في علاقته مع هؤلاء الرجال .// انتهى //18:13ت م0197