حفر الباطن 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، أمين محافظة حفر الباطن المكلف المهندس محمد الحسيني.وأكد سموه خلال اللقاء على ماتوليه قيادتنا الرشيدة من خدمات تنموية وبلدية للمواطنين بكافة مناطق المملكة، مشددًا على أهمية العمل الميداني للمسؤولين ومباشرة شكاوى المواطنين وتلمس احتياجاتهم البلدية والخدمية.وجرى خلال اللقاء بحث عدداً من الموضوعات والخدمات البلدية والتنموية بأمانة المحافظة والبلديات التابعه لها، والمشروعات البلدية المعتمدة التي تحت التنفيذ، حاثاً سموه بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.// انتهى //18:17ت م0198