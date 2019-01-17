حفر الباطن 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي.وجرى خلال الاستقبال مناقشة خطط واستراتيجيات الجامعة والمشروعات المستقبلية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالأنشطة التعليمية والأكاديمية فيها للطلاب.وحث سموه الجامعة على الاستمرار في نهجها باستقطاب الكفاءات التعليمية، والحرص على تواجدها ومشاركتها في التنمية مع بقية الإدارات الخدمية من خلال البحوث التنموية لتطوير المحافظة.// انتهى //18:25ت م0200