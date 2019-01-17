غزة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن عمال قطاع غزة يعيشون ظروفًا صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عامًا منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والدمار الهائل الذي خلفته الحروب بالبنية التحتية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وعدم تمكُن حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.وأشار الاتحاد في بيان له اليوم إلى وجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث وصلت اليوم إلى ما يزيد عن 54.9 % ومعدلات الفقر فاقت 80 % كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 295 ألف عامل خلال العام 2018.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار ونصرة قطاع غزة، مطالبًا بضرورة توفير مشاريع إغاثية وتنموية تساهم في التخفيف من الأوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة.وناشد المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة وأن يقفوا إلى جانب العمال لتخفيف من معانتهم.// انتهى //18:40ت م0202