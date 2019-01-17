الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستستضيف جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الرياض خلال الفترة من 23 / 31 يناير 2019, معرض "أشكال المياه" "The Shapes of Water" الذي ينظمه متحف "La Triennale di Milano" بالجامعة.وسيمثل السفارة الإيطالية في الافتتاح السفير الإيطالي لوكا فيراري، فيما يمثل جامعة الأمير سلطان مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني.ويتميز المعرض بوجود تصاميم مجتمعية وتصاميم منتجات لمصممين عالميين ومصممين من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتندرج جميع هذه التصاميم تحت عنوان "استخدامات المياه.وتساهم المصممة السعودية نورة بوظو في المعرض من خلال تصميم مستوحى من مرشحات المياه الإسلامية التقليدية المستخدمة منذ عدة قرون في المنطقة العربية في تصفية المياه والاحتفاظ ببرودتها ومنع الحشرات.ويأتي المعرض "Trame d’acqua- أشكال المياه" في إطار الشراكة الثقافية المزدهرة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية.وكان المعرض قد اختتم برنامجه الثقافي الذي استمر على مدى عام برعاية السفارة الإيطالية في الرياض, وذلك في إطار مشروع "إيطاليا والثقافات ومنطقة البحر الأبيض المتوسط", الهادف لتعزيز الحوار بين إيطاليا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط على نطاق ثقافي أوسع.يذكر أن متحف "La Triennale di Milano" هو أحد أعرق المؤسسات الثقافية الإيطالية التي تأسست منذ قرن تقريباً بهدف الترويج للفن والتصميم الذي يطبق في الحياة اليومية, حيث سيكون متاحاً للجميع مع ضرورة التسجيل مسبقًا من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/yd3atovj.// انتهى //19:09ت م0212