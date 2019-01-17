الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنه تم إقفال باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020م اليوم الخميس بعد أن فتح باب الترشح يوم الثلاثاء الماضي 2/ 5 / 1440هـ .وأضاف البيان: "سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الوقت المحدد وذلك يوم الأثنين 29/ 5 / 1440هـ الموافق 4/ 2 / 2019م عند الواحدة ظهراً في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بعد أن تقدم معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ باستقالته من منصبه كرئيس للجنة الأولمبية العربية السعودية".// انتهى //19:09ت م0213