الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسفاز فريق الاتحاد على الجيل بثمانية أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت اليوم لحساب الجولة 15 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا.ورفع الاتحاد رصيده بعد هذه المباراة إلى 36 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد الجيل عند 17 نقطة في المركز الثامن.ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة غدا الجمعة بست مواجهات تجمع الاتفاق والوحدة، القادسية والفتح، الخليج والأهلي، الباطن والنصر، التسامح وهجر، الشباب والهلال.// انتهى //19:11ت م0214