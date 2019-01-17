الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس

أقيمت اليوم منافسات الجولة الـ11 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة الثانية جمع حطين والوطني على ملعب مدينة الملك فيصل.

وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء ليرفع حطين رصيده لـ 18 نقطة في المركز الثالث ، فيما ارتفع رصيد الوطني لـ 11 نقطة في المركز التاسع.

وتتواصل منافسات الجولة غدًا الجمعة بإقامة 4 لقاءات لحساب المجموعة الأولى تجمع الرياض مع الساحل والجندل مع الدرعية، والأخدود مع السد، والصقور مع الغزوة.

وتقام لحساب المجموعة الثانية 3 لقاءات تجمع الجبيل مع عفيف، والثقبة مع العربي، والخلود مع عرعر ، وعلى ملعبه يستضيف الرياض التاسع برصيد 8 نقاط ضيفه الساحل الثاني بـ 19 نقطة ، ويلعب العروبة مع الدرعية الحادي عشر بـ 7 نقاط ضيفًا على الجندل الخامس بـ 18 نقطة ، ويواجه الصقور السابع بـ 10 نقاط ضيفه الغزوة الثاني عشر بـ 6 نقاط على الملعب الرديف بمدينة الملك خالد الرياضية ، ويحل السد الرابع بـ 18 نقطة ضيفًا على الأخدود العاشر بـ 7 نقاط على ملعب جامعة نجران.

ولحساب المجموعة الثانية يستقبل الثقبة المتصدر بـ 30 نقطة ضيفه العربي الرابع بـ 15 نقطة ، وعلى ملعبه يستضيف الجبيل السابع بـ 14 نقطة ضيفه عفيف الثاني عشر بـ 4 نقاط ، ويحل عرعر الحادي عشر بـ 7 نقاط ضيفًا على الخلود الخامس بـ 14 نقطة.

وتختتم بعد غدٍ السبت منافسات الجولة بإقامة 4 لقاءات حيث يلتقي الحجاز مع البكيرية، والمزاحمية مع التقدم لحساب المجموعة الأولى، فيما يلتق الشرق مع الحائط، والدرع مع وج لحساب المجموعة الثانية.

ويحتضن ملعب مدينة الملك سعود الرياضية قمة مباريات الجولة حيث يحل البكيرية المتصدر بـ 26 نقطة ضيفًا على الحجاز الثالث بـ 19 نقطة لحساب المجموعة الأولى ، ويحتضن ملعب إعداد القادة مباراة المزاحمية الثامن بـ 10 نقاط مع ضيفه التقدم السادس بـ 17 نقطة ، ولحساب المجموعة الثانية يستقبل الشرق السادس بـ 14 نقطة ضيفه الحائط الثامن بـ 11 نقطة على ملعب نادي الشعلة ، ويحل وج الثاني بـ 19 نقطة ضيفًا على الدرع العاشر برصيد 11 نقطة.

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19:14ت م

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