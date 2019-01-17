صنعاء 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية على عدد من المراكز في مديرية بني ضبيان في محافظة صنعاء.حيث تم توزيع 3,175 سلة غذائية في مراكز “مصعب بن عمير” و “الدجيرة” و “نقيل سام” و “حبابض” و “شروب” و “وادي اللال” و “الحقل” و “لغباء”، يستفيد منها 19,050 فردًا.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //19:29ت م0218