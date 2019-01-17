العين 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستصدر منتخب اليابان المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة، بعدما قلب تأخره بهدف إلى أمام منتخب أوزبكستان، إلى فوز بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.وارتفع رصيد منتخب اليابان إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على نظيره الأوزبكي، صاحب المركز الثاني، علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما لدور ال، 16 في المسابقة منذ الجولة الماضية.// انتهى //19:35ت م0220