الجبيل 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساختتمت أمس, ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بعنوان "آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي"، بمشاركة العديد من قيادات العمل الاجتماعي على مستوى المنطقة الشرقية، التي استمرت يومين، وذلك في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية.واشتملت محاور الورشة المقدمة على أسس تصميم المشروعات الاجتماعية ووضع الأهداف الخاصة بها والعلاقة بين البرامج والمشروعات والفرق بينهما، والخصائص المتميزة لهذه البرامج والمشروعات، بالإضافة إلى المفهوم العلمي والمهني للعمل الاجتماعي.من جانبه أكد الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث, أن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الهيئة الملكية بالجبيل تتميز بالشمولية ووصولها لأكبر شريحة ممكنة في مدينة الجبيل الصناعية مع الحرص على استدامة هذه البرامج على المدى الطويل, مشيراً إلى أن هذه الورشة هي إحدى ثمار الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين الهيئة الملكية ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز الهادفة للاستفادة من الخبرات الموجودة.// انتهى //19:46ت م0221